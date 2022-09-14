Песков сообщил о планах отправить на армяно-азербайджанскую границу миссию ОДКБ

На границе Армении и Азербайджана сохраняется напряженность, в связи с чем было принято решение отправить туда миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На границе Армении и Азербайджана сохраняется напряженность, в связи с чем было принято решение отправить туда миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу. Они предоставят доклад, который будет рассмотрен", — заявил Песков.

Он уточнил, что решение было принято поздно вечером, формирование миссии и ее отправка на границу займет какое-то время.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.