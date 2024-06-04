Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"

Согласно продленному контракту по поставкам азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз-1", подписанному сегодня между Азербайджаном и Турцией, объемы поставок в Турцию до 2030 года составят 3,5 млрд кубометров в год.

Согласно продленному контракту по поставкам азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз-1", подписанному сегодня между Азербайджаном и Турцией, объемы поставок в Турцию до 2030 года составят 3,5 млрд кубометров в год.

Об этом Report сообщил советник вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

Поставки природного газа с первой стадии месторождения "Шахдениз" в Турцию начаты в 2007 году по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ).

Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 в общем объеме 11 млрд кубометров.

Договор предусматривал поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024 гг) ежегодно около 3,7 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 "Шахдениз".

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения "Шахдениз" продлен с 2036 года до 2046 года.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 29,99%), Lukoil (19,99%), TPAO (19%), NİKO (10%), SGC Upstream (21,02%).