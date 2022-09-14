МО: ВС Армении обстреливают наши позиции, принимаются необходимые ответные меры

Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, обстреливают наши подразделения, расположенные на направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, из артиллерийских установок и минометов различного калибра.

Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, обстреливают наши подразделения, расположенные на направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, из артиллерийских установок и минометов различного калибра.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Наши подразделения, расположенные на этом направлении, принимают адекватные ответные меры.

В настоящее время наши позиции с перерывами подвергаются обстрелу. Наши подразделения принимают необходимые ответные меры", - говорится в заявлении.