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Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода

Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода Потенциал Азербайджана в области производства энергии из ветра и водорода, обеспечивает хорошую основу для различной деятельности в области борьбы с изменением климата.
COP29
4 июня 2024 г. 15:28
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода

Потенциал Азербайджана в области ветровой энергии и производства водорода обеспечивает хорошую основу для борьбы с изменением климата.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его словам, сотрудничество с Европейским Союзом, который является лидером в области климатической политики, может принести пользу Азербайджану.

"С проведением СОР29, Азербайджан навсегда останется в истории борьбы с климатическими изменениями", - отметил он.

Он подчеркнул, что у Азербайджана есть возможность закрепить результаты, которые будут достигнуты в рамках предстоящей конференции, и изменить свою экономику, внедрив новые технологии, такие как ESG-принципы (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также строительство "зеленых городов".

"Азербайджан имеет огромный шанс показать на собственном примере, что используя современные технологии, четкие правила и финансовые рамки, каждая страна может обеспечить успешный переход к новым источникам энергии, формам экономики и подходам к решению проблемы изменения климата", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Boiç: Azərbaycan iqlim keçidinin həyata keçirilməsi ilə bağlı nümunə ola bilər
Версия на английском языке Andrej Bojic: Azerbaijan can set example of climate transition

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