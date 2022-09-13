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ВС Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях

ВС Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях ВС Армении совершили диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях
Карабах
13 сентября 2022 г. 01:04
ВС Армении совершили широкомасштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях

В ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачынского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачынского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.

Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачынского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций Азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также преследует цель замедлить реализацию масштабных проектов гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации, и сохранить атмосферу напряженности вблизи границ Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədib

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