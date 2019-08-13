Песков: Саммит Россия-Иран-Азербайджан состоится, когда позволят графики президентов

Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана состоится, когда будут синхронизированы их графики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, перенос планировавшейся на 13 августа в Сочи встречи связан "с необходимостью более детальной координации графиков" президентов и "поиска подходящего времени с тем, чтобы эти графики синхронизировать".

"После того как по дипломатическим каналам такая синхронизация графиков произойдет, мы сообщим вам о новых сроках [проведения саммита]", - сказал Песков.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России сообщил, что встреча президентов России, Азербайджана и Ирана перенесена на более поздний срок.