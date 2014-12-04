Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Франции

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Париже первая леди Азербайджана, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция в Милли Меджлисе, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Франции Жераром Ларше, сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж

Жерар Ларше сказал, что рад принимать первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву в верхней палате парламента Франции. Председатель Сената довел до внимания, что отношения между нашими странами в различных областях находятся на очень высоком уровне, особо важное значение в развитии сотрудничества представляют межпарламентские связи.

Сообщив, что недавно в Сенате Франции состоялись выборы, председатель Сената сказал, что будет заново сформирован состав группы дружбы Франция-Кавказ, избран новый председатель структуры.

Жерар Ларше высоко оценил вклад, который Мехрибан Алиева и как руководитель группы дружбы Азербайджан-Франция в азербайджанском парламенте, и как президент Фонда Гейдара Алиева вносит в развитие отношений с Францией.

Председатель Сената сказал, что они наблюдают за стремительным развитием азербайджанской экономики. Жерар Ларше подчеркнул, что Франция как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ готова внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что связи нашей страны с Францией в политической, экономической, культурной и других сферах стремительно развиваются, между главами государств на высоком уровне налажен диалог.

Отношения наших стран в экономической сфере развиваются высокими темпами. В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность более 50 французских компаний. В гуманитарной сфере было и в дальнейшем будет реализовано много проектов.

Отметив, что межпарламентские отношения также представляют особое значение, Мехрибан Алиева сказала, что она как руководитель группы дружбы с Францией в Милли Меджлисе готова внести вклад в дальнейшее развитие связей между нашими странами. Мехрибан Алиева отметила, что Азербайджан выступает за установление мира и стабильности в регионе. С этой точки зрения урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта имеет исключительное значение. Но продолжающиеся более 23 лет переговоры из-за неконструктивной позиции Армении не принесли никакого позитивного результата. После Парижской встречи президентов Азербайджана и Армении, проведенной в октябре текущего года по инициативе Президента Франции Франсуа Олланда, Армения провела на оккупированных землях Азербайджана крупномасштабные военные учения. Это тоже было провокационным шагом со стороны Армении. Подобные шаги, безусловно, препятствуют мирному урегулированию конфликта. Первая леди Азербайджана в очередной раз довела до внимания, что наша страна выступает за мирное урегулирование конфликта на основе норм международного права. Она выразила надежду на то, что конфликт в скором времени найдет свое справедливое решение, наши оккупированные территории будут освобождены, наши беженцы и вынужденные переселенцы возвратятся к родным очагам.

Мехрибан Алиева также говорила о существующих между Азербайджаном и Францией связях в области культуры, сохранения культурного наследия и в гуманитарной сфере, отметила, что Фондом Гейдара Алиева был осуществлен ряд проектов из этого цикла. Она сказала, что эта политика будет продолжаться и впредь. Мехрибан Алиева довела до внимания, что в следующем году впервые в истории в Азербайджане пройдут первые Европейские игры, подготовка к ним ведется на высоком уровне, в ряде стран мира, в том числе во Франции, состоялась презентация этих игр.

Первая леди Мехрибан Алиева пригласила Жерара Ларше в Азербайджан, в том числе на церемонию открытия Европейских игр.

В заключение было предложено продолжать проекты в области культуры, в том числе проводить совместно с Азербайджаном мероприятия в Сенате Франции. Эти предложения также были одобрены.