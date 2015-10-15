​Первая леди Азербайджана встретилась с послом США

Баку. 15 oктября. REPORT.AZ/ 15 октября первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Робертом Секутой.

Как сообщает Report, приветствуя гостей в Фонде Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева рассказала о двусторонних связях между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республики. Первая леди Азербайджана отметила, что после восстановления государственной независимости наша страна успешно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки во многих сферах, в том числе политической и экономической областях. Президент Фонда Гейдара Алиева особо отметила сотрудничество наших стран в нефтегазовом секторе.

На встрече было доведено до внимания, что в нашей стране реализуются самые крупные проекты региона.

На встрече, в которой приняла участие новый руководитель миссии Агентства США по международному развитию Микаэла Мередис, было подчеркнуто значение этих проектов как для региона, так и для Европы.