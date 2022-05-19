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Амреев: ОТГ готова содействовать процессу восстановления освобожденных территорий

Амреев: ОТГ готова содействовать процессу восстановления освобожденных территорий Организация Тюркских Государств (ОТГ) готов продолжать оказывать содействие восстановительному процессу на освобожденных территориях.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 15:19
Амреев: ОТГ готова содействовать процессу восстановления освобожденных территорий

Организация Тюркских Государств (ОТГ) готова оказывать содействие процессу восстановления освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев журналистам в Шуше.

"Мы прибыли в Азербайджан и обсуждали восстановление культурного наследия на этих территориях. Конечно же, мы готовы продолжать оказывать содействие восстановительному процессу в Карабахе",- заявил он.

Сегодня в городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

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Версия на азербайджанском языке Amreyev: “TDT işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesinə öz töhfəsini verməyə hazırdır”
Версия на английском языке Amreyev: Organization of Turkic States ready to assist restoration of liberated territories

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