Амреев: ОТГ готова содействовать процессу восстановления освобожденных территорий

Организация Тюркских Государств (ОТГ) готов продолжать оказывать содействие восстановительному процессу на освобожденных территориях.

Организация Тюркских Государств (ОТГ) готова оказывать содействие процессу восстановления освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев журналистам в Шуше.

"Мы прибыли в Азербайджан и обсуждали восстановление культурного наследия на этих территориях. Конечно же, мы готовы продолжать оказывать содействие восстановительному процессу в Карабахе",- заявил он.

Сегодня в городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.