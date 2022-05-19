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В Шуше открылась международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня"

В Шуше открылась международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня" В городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 13:55
В Шуше открылась международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня

В городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

Как передает Report, на открытии конференции принимают участие министр культуры Анар Каримов, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев и др.

В ходе мероприятия будет обсужден план вопросов кампании "Мир во имя культуры", основным направлением которой является обеспечение устойчивого мира на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, возвращение на эти земли национально-духовных ценностей. В ходе пленарных сессий участники конференции обсудят вопросы сохранения региональной экосистемы; перспективы сохранения культурного наследия; вклад сохранения культурного наследия в мир, диалог и сотрудничество; вопросы культурного наследия как основы устойчивого мира; роль культуры в построении диалога в постконфликтный период, а также применение политики управления наследием в контексте урбицида.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada beynəlxalq konfrans keçirilir
Версия на английском языке Int’l conference “Advancing Post-Conflict Humanitarian Agenda” opens in Azerbaijan’s Shusha

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