Очередное заседание рабочей группы по Каспию пройдет в Астане в конце мая

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Очередное заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря пройдет в конце мая в Астане.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По его словам, вопрос правового статуса Каспия уже практически нашел свое решение, в настоящее время ведется работа по подготовке текста Конвенции, и можно сказать, что почти вся работа по этому вопросу завершена.

"Осталось провести встречу рабочей группы после 20 мая в Астане, и далее встречу на уровне глав МИД. Могу сказать, что у сторон есть политическая воля по принятию Конвенции, и если саммит состоится, этот документ обязательно будет принят", - заявил Х.Халафов.

Напомним, что Каспийский саммит запланирован на август.