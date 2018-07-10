Обнародована программа саммита НАТО

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Ожидается, что участники саммита НАТО согласятся увеличить финансирование афганских сил после 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

Напомним, 29-ый саммит НАТО пройдет в столице Бельгии 11-12 июля.

По словам генсека, 11 июля лидеры стран-членов Альянса в рамках саммита примут решения касательно повышения роли НАТО в борьбе с терроризмом, согласятся начать новую учебную миссию в Ираке с участием сотен инструкторов НАТО, подтвердят поддержку ключевых партнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая Тунис и Иорданию.

Также в ходе саммита союзники намерены пригласить Скопье начать переговоры о вступлении в Альянс, чтобы стать 30-м членом НАТО под новым названием: Республика Северная Македония.

Региональные вызовы будут обсуждены на встрече с руководством Грузии и Украины.

Саммит завершится встречей по Афганистану, в которой помимо лидеров стран НАТО примут участие и партнеры по миссии НАТО "Решительная поддержка". Ожидается, что на встрече лидеры согласятся увеличить финансирование афганских сил после 2020 года и выразить свою поддержку мирной инициативе президента Ашрафа Гани и усилиям по реформированию.

В нем примут участие 54 официальных делегации, в том числе 29 союзников по НАТО, 20 стран-партнеров и представители Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи НАТО.