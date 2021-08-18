Новый посол ЕС прибудет в Азербайджан в сентябре

Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибудет в Баку в сентябре.

Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибудет в Баку в сентябре.

Как сообщает Report, дипломат приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, 4 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении дипломата из Словакии Питера Мичалко на пост посла ЕС в Азербайджане.

Ранее П. Мичалко возглавлял миссию Евросоюза в Молдове, а до того был послом Словакии в Греции.