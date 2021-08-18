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Новый посол ЕС прибудет в Азербайджан в сентябре

Новый посол ЕС прибудет в Азербайджан в сентябре Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибудет в Баку в сентябре.
Внешняя политика
18 августа 2021 г. 12:03
Новый посол ЕС прибудет в Азербайджан в сентябре
Питер Мичалко

Новый глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Питер Мичалко прибудет в Баку в сентябре.

Как сообщает Report, дипломат приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Напомним, 4 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении дипломата из Словакии Питера Мичалко на пост посла ЕС в Азербайджане.

Ранее П. Мичалко возглавлял миссию Евросоюза в Молдове, а до того был послом Словакии в Греции.

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Версия на английском языке EU's new ambassador to arrive in Azerbaijan in September
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Azərbaycandakı yeni nümayəndəsi sentyabrda Bakıya gələcək

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