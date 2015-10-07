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    Новруз Мамедов: Почему молчит это огромное количество международных организаций, избравших своим занятием защиту прав человека?!

    Однако не говорят ни единого слова о судьбе сотни тысяч беженцев, являющихся жертвами войны

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Интересно, почему молчит это огромное количество международных и других организаций, избравших своим занятием защиту прав человека?! Иногда они месяцами распространяют в мире заявления и ведут пропаганду по поводу одного человека. Однако не говорят ни единого слова о судьбе сотни тысяч беженцев, являющихся жертвами войны". 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.

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