Новруз Мамедов: Почему молчит это огромное количество международных организаций, избравших своим занятием защиту прав человека?!

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Интересно, почему молчит это огромное количество международных и других организаций, избравших своим занятием защиту прав человека?! Иногда они месяцами распространяют в мире заявления и ведут пропаганду по поводу одного человека. Однако не говорят ни единого слова о судьбе сотни тысяч беженцев, являющихся жертвами войны".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов.