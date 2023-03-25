Эксперт: Неучастие ряда стран на "Саммите за демократию" - упущенная возможность для диалога

Выбор стран для участия на "Саммите за демократию", который пройдет в США 30 марта, предвзят и несправедлив.

Выбор стран для участия на "Саммите за демократию", который пройдет в США 30 марта, предвзят и несправедлив.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, основатель Ассоциации выпускников Пакистана и Азербайджана Кайсер Наваб.

По его мнению, конкретные критерии выбора стран для участия на этом мероприятии не совсем ясны.

"Возможно, что при определении того, какие страны приглашать, учитывались такие факторы, как демократические показатели страны, практика соблюдения прав человека и региональная стабильность. Однако в таком случае решение не приглашать на саммит Турцию и Азербайджан является очевидно предвзятым. Кроме того, возможно, что лоббистские усилия диаспор сыграли свою роль в процессе принятия решения", - сказал пакистанский эксперт.

Наваб отметил, что международному сообществу важно взаимодействовать со всеми странами региона: "Это необходимо для того, чтобы способствовать укреплению региональной стабильности и демократических ценностей".

"Неучастие некоторых стран на "Саммите за демократию" может рассматриваться как упущенная возможность для диалога и сотрудничества. Нужно помнить, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению демократических ценностей и прав человека по всему миру. Важно, чтобы все страны работали вместе для продвижения этих ценностей и обеспечения более мирного и процветающего будущего для региона Южного Кавказа", - заключил Кайсер Наваб.