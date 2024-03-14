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Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном

Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном Соседние страны могут помочь в ускорении подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в первую очередь, речь идет о Грузии.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 15:07
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном

Соседние страны могут помочь в ускорении подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в первую очередь, речь идет о Грузии.

Об этом Report заявила посол Финляндии в Азербайджане, а также и в других странах Южного Кавказа Кирсти Наринен.

"Переговоры по нормализации отношений и продвижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, я надеюсь, принесут ощутимые результаты, и в скором времени может быть достигнут устойчивый мир в регионе",- сказал она.

По мнению посла, для нормализации отношений необходим региональный подход, и в этом смысле Грузия может сыграть большую роль.

"Однако, на данный момент, я думаю, слово "посредничество" не совсем подходящее. Лучше использовать термин "содействие"- заявила К. Наринен.

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Версия на английском языке Narinen: Support from regional countries will contribute to Armenia-Azerbaijan peace
Версия на азербайджанском языке Səfir: Region ölkələrinin dəstəyi Bakı ilə İrəvan arasında sülhə töhfə verəcək

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