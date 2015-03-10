​Начался визит министра обороны Азербайджана в Хорватию и Словению

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в Хорватию и Словению.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

По приглашению министра обороны Хорватии Анте Котромановича 10-12 марта З.Гасанов будет находиться в Хорватии, а 12-14 марта посетит Словению по приглашению министра обороны этой страны Янко Вебера.

В рамках визита планируются встречи министра с руководством обеих стран, обсуждение перспектив двустороннего военного сотрудничества, обмен мнениями по вопросам безопасности и пр.