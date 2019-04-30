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Грузинский парламентарий: Мы должны сохранить с Азербайджаном добрососедские отношения

Мы должны сохранить с Азербайджаном добрососедские отношения

"Я уверен, ситуация вокруг комплекса "Кешикчидаг" будет решена совместно с властями Азербайджана".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил председатель комитета по вопросам обороны и безопасности грузинского парламента Ираклий Сесиашвили. 

По его словам, к вопросу нужно отнестись предельно осторожно: "Мы должны сохранить с Азербайджаном, страной, с которой не имеем критических проблем, дружеские, добрососедские отношения, с другой стороны мы также должны защищать интересы общества. Уверен, что данную проблему мы решим совместно с властями Азербайджана". 

И.Сесиашвили отметил о существовании уже несколько лет проблемы, связанной с комплексом "Кешикчидаг": "Очень жаль, что на сегодняшний день процесс демаркации границ не завершен. Мы ожидаем решения данного вопроса в соответствии с интересами обеих стран". 

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