Мухаммад Ашраф Гани направил письмо президенту Азербайджана

Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство господин Президент.
Передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Этот год является успешным годом исторических побед в обеспечении территориальной целостности Азербайджана, завоеванных благодаря Вашему 17-летнему мудрому и дальновидному лидерству.
В период, когда Азербайджан успешно преодолел одну из самых больших угроз стабильности региона, мы готовы работать с Вами для достижения двустороннего и многостороннего сотрудничества и прогресса".