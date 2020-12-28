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Мухаммад Ашраф Гани направил письмо президенту Азербайджана

Мухаммад Ашраф Гани направил письмо президенту Азербайджана Азербайджан успешно преодолел одну из самых больших угроз стабильности региона
Внешняя политика
28 декабря 2020 г. 14:27
Мухаммад Ашраф Гани направил письмо президенту Азербайджана
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Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Этот год является успешным годом исторических побед в обеспечении территориальной целостности Азербайджана, завоеванных благодаря Вашему 17-летнему мудрому и дальновидному лидерству.

В период, когда Азербайджан успешно преодолел одну из самых больших угроз стабильности региона, мы готовы работать с Вами для достижения двустороннего и многостороннего сотрудничества и прогресса".

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əşrəf Qani Azərbaycan Prezidentinə məktub göndərib

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