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    Молдова заинтересована в опыте Азербайджана в создании современной судебной инфраструктуры

    Вице-президент CEPEJ, азербайджанский судья Рамин Гурбанов посетил КишиневМинистр юстиции г-н Владимир Чеботарь (слева), г-н Рамин Гурбанов, вице-президент ЕКЭП (справа)

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Молдова заинтересована в опыте Азербайджана в создании современной судебной инфраструктуры.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ), азербайджанским судьей Рамином Гурбановым посетила Кишинев для участия в презентации о руководящих принципах организации и доступности помещений суда.

    По сообщению пресс-службы Совета Европы, учитывая заинтересованность молдавских властей в позитивном опыте Азербайджана по созданию современной судебной инфраструктуры, азербайджанская делегация провела подробные презентации о стандартах по организации и доступности судов в Азербайджане, особенно связанных с планированием, строительством, оснащением и функционированием новых судов, и поделилась с коллегами из Молдовы опытом в этой сфере.

    Также в ходе визита Рамин Гурбанов в качестве вице-президента провел двусторонние встречи с министром юстиции Молдовы Владимиром Чеботарем, председателем Верховного Суда Михаем Поалелунги, председателем Высшего Совета Юстиции Виктором Мику.

    Председатель Верховного Суда Михай Поалелунги (слева), Рамин Гурбанов, вице-президент ЕКЭП (справа)

    Делегация также посетила недавно расширенное и отремонтированное здание Апелляционного суда Кишинева. Результаты этой миссии были высоко оценены молдавскими коллегами.

    Ион Плешка, Председатель Апелляционного суда (справа), Рамин Гурбанов, вице-президент ЕКЭП (слева)

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