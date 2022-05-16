Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами

- Сколько гражданских лиц убито в результате внезапного нападения России на Украину, в результате войны, которая продолжается уже три месяца? Сколько из них являются детьми, женщинами, пожилыми людьми? По скольким делам в связи с этим Министерство внутрен

Интервью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского восточноевропейскому бюро Report.

- Сколько гражданских лиц погибло в результате войны, которая продолжается уже три месяца?

- К сожалению, любые цифры, которые сегодня могут быть озвучены, это даже не десятая часть того, что будет названо в результате этой войны. На сегодняшний день мы говорим о 3444 гражданских лицах, погибших в этой войне, из них 226 - дети. Мы говорим только о тех людях, которых идентифицировали, установили их личность. Как правило самое большое число жертв приходится на Киевскую область и оно ежедневно возрастает. Буквально неделю назад мы говорили о менее 3 400 лицах, сегодня имеем уже более 3 400 погибших гражданских. Мы приближаемся к цифре 3 500. Каждый день в Киевской области находят замученных, убитых гражданских лиц. Мы еще не подошли к лесам, к лесополосе, где по нашим ожиданиям может быть также много жертв. Было много информации о том, что российские военные уводили людей в лес и расстреливали их там. Мы не имеем доступ к лесам, потому что эти территории еще не разминированы. Покидая территорию Киевской области, российские военные полностью минировали леса, чтобы украинцы не подходили к этой территории. Вторыми по численности погибших гражданских лиц идут Донецкая и Луганская области. К сожалению, мы не имеем доступа к большей части Луганской области. В той части Луганской области, которая остается под контролем украинских военных, сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы не можем попасть туда и выяснить, сколько гражданского населения там осталось. Самые страшные цифры нужно ожидать в Донецкой области. В таких городах, как Волноваха, Мариуполь, среди мирного населения могут быть тысячи жертв, убитых в результате проводимых россиянами боевых действий. Цифры ежедневно меняются в сторону увеличения.

- Я был в городе Буча Киевской области. Мы слышали, как жители говорили о том, что было много изнасилований. Сколько фактов вам известно и сколько уголовных дел возбуждено?

- Я сейчас не могу назвать точную цифру. Но мы имеем много свидетельств женщин о том, что такие факты изнасилования имелись. К сожалению, многие из них впоследствии были убиты. Поэтому сейчас процедура такая: при обнаружении женского трупа сначала устанавливается причина смерти, а затем проводится экспертиза для проверки факта изнасилования. Все это занимает много времени. Поэтому сегодня мы не можем назвать точное число. Могу сказать, что по десяткам таких дел возбуждены десятки уголовных дел. Большинство женщин, которым удалось бежать с оккупированных территорий, уехали в другие страны, например, в Польшу, Болгарию и т.д. Мы собираем определенную информацию о подобных фактах со слов родственников этих женщин, через интернет. Мы просим женщин, покинувших страну, сообщать о подобных фактах в созданную специальную объединенную международную следственную группу. Зачастую жертвы подобных преступлений предпочитают молчать, чтобы вновь не переживать те ужасные моменты. Выявленные нами случаи - это лишь малая часть подобных преступлений. Число жертв будет расти по мере того, как женщины будут постепенно давать показания.

- Как можно классифицировать деятельность сил МВД Украины в войне? Мы периодически слышим от украинских официальных лиц о нехватке боеприпасов в Вооруженных силах. Как с этим в МВД? Просим поделиться с нами информацией, которая может быть разглашена.

- В настоящее время желающих с оружием в руках защищать Украину очень много. Действительно, в отдельных территориях имеются проблемы, перебои в поставках боеприпасов. Почему они возникают? Такая война, которая сейчас ведется на территории Украины, уже много десятилетий ни где в мире не велась. Ее нельзя сравнить с каким-либо конфликтом, который происходил до сих пор. В этой войне задействовано все современное вооружение, авиация. Стреляют с моря и воздуха. Огневой контакт артиллерии настолько плотный, что, когда мы общаемся со специалистами, военными из других стран, они говорят, что огневой контакт такой интенсивности и продолжительности они никогда и нигде не видели. Поэтому имеются перебои с боеприпасами на отдельных участках фронта. Наши артиллеристы действительно мастера своего дела, они с минимальным количеством боеприпасов наносят больший урон противнику. Десятки и сотни видеозаписей в интернете - это примеры работы и нашей артиллерии, и нашей беспилотной авиации. Это отдельная большая часть современной войны, которая по праву будут оценена после ее завершения в направлении развития вооружения. Следующий вызов, который нам предстоит - это освоение нового вооружения. Речь, в частности, идет о переданных нам американскими партнерами пушках М 777, у которой новый тип боеприпаса - 155 мм снаряд. Как правило, на это необходимо несколько месяцев. Однако мы уже сейчас наблюдаем, что для наших артиллеристов достаточно будет нескольких недель для того, чтобы новое вооружение полноценно поступило на фронт и начало влиять на ситуацию.

- Сколько российских диверсионных групп обезврежено на сегодняшний день и какова ситуация сейчас? По скольким подобным фактам со стороны МВД проводится расследование?

- Это действительно был очень серьезный вызов, особенно в первые дни войны. В первые дни войны в Киев, другие крупные города, включая Одессу, Харьков, Мариуполь, Херсон и др. внедрялись десятки диверсионных групп. Их целью было нанести максимальный ущерб руководству государства, вывести из строя средства обороны, жизнедеятельность городов, например, электрические подстанции, газораспределительные узлы. Война началась 24 февраля, погода была очень холодной. И понятно, что работа диверсионных групп, в результате которой какой-то район Киева остался бы без тепла, по сути поставила бы серьезный вопрос о том, насколько профессионально система справляется с такими вызовами. В полиции были созданы 123 специальных оперативных групп, цель которых заключалась в нахождении, разоблачении и задержании по всей Украине таких диверсионных групп. Нам приходилось проверять сотни данных в день. Из них 90 процентов оказывались фейковыми. Позже мы поняли, что это преднамеренный шаг со стороны России. Они хотели запутать нас, чтобы мы не обнаружили диверсионные группы. Одна лишь полиция выявила и разоблачила 88 таких диверсионных групп. Это большая цифра. В эти группы входило более 700 человек. Другими словами, это были большие диверсионные группы, которые выполняли различные поручения. Все они были арестованы, а некоторые ликвидированы из-за оказания сопротивления во время ареста.

В каждом таком случае возбуждалось уголовные дела. Некоторые из них все еще продолжаются, а некоторые уже переданы Службе безопасности. Диверсионные группы являются серьезным инструментом современной войны, они могут нанести ущерб экономике, обороне Украины. Мы даже получили информацию о подготовке покушения на окружение Верховного главнокомандующего, непосредственно на президента Украины. Мы понимаем, что это будет оставаться серьезным вызовом для наших правоохранительных органов в ближайшем будущем.

- Украина многонациональная страна, в МВД работают в том числе и азербайджанцы. Как Вы оцениваете роль азербайджанцев, являющихся гражданами Украины, в этой войне?

- Сегодня каждый, кто встал на защиту Украины, является моим братом и моей сестрой. Думаю, что так ответит каждый, кого вы спросите в Украине, потому что все вопросы, которые мы имели до начала войны по многим религиозным, этническим группам, они отпали с 24 февраля 2022 года. Сегодня объединенный украинский народ, представленный разными национальностями, говорящими на разных языках, исповедующими разную религию, объединен одной целью - победить в этой войне для того, чтобы защитить свободу мысли, вероисповедания, слова. Это важнейшие ценности, ради которых мы ведем эту войну. И мне кажется, что те люди, которые готовы присоединиться к нашей борьбе, присоединятся к ней в любой форме: в виде материальной помощи, правительственной помощи, поддержки выехавших из Украины в другие страны граждан. Помощь их всегда будет принята и Украина всегда будет с благодарностью смотреть в сторону этих стран, которые в этот сложный период заняли свою четкую позицию по отношению к нашему врагу - к России.