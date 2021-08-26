Официальный Баку: МИД Армении по-прежнему страдает синдромом ”расстройства памяти"

"К сожалению, МИД Армении до сих пор страдает синдромом ”расстройства памяти". В таком случае, мы еще раз напоминаем противоположной стороне, что Армения, на протяжении почти 30 лет проводящая агрессивную политику в отношении Азербайджана и удерживающая ч

"К сожалению, МИД Армении до сих пор страдает синдромом ”расстройства памяти". В таком случае, мы еще раз напоминаем противоположной стороне, что Армения, на протяжении почти 30 лет проводящая агрессивную политику в отношении Азербайджана и удерживающая часть его международно признанных территорий под военной оккупацией, несет ответственность за такие военные преступления как уничтожение, присвоение исторического, культурного и религиозного наследия, незаконный вывоз из страны наших культурных ценностей".

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Для расследования этих преступлений Азербайджан в свое время неоднократно обращался в ЮНЕСКО для того, чтобы они посетили регион, и именно Армения стала препятствием для посещения международными миссиями оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Этот факт отражен в отчетах организации, рекомендуем МИД Армении ознакомиться с отчетом о деятельности, опубликованным ЮНЕСКО в 2005 году.

В отчете четко отмечается призыв азербайджанского правительства направить оценочную миссию в Нагорный Карабах и другие оккупированные территории, однако из-за военной оккупации Армении реализация этой миссии оказалась невозможна", - заявили в МИД.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили, что масштабы целенаправленных разрушений, совершенных Арменией на этих землях после освобождения азербайджанских территорий от оккупации, были зафиксированы международным сообществом, в том числе официальными представителями государств, независимыми медиа-агентствами, а также неправительственными организациями и т.д.

"К сожалению, практика предъявления Азербайджану ложных и абсурдных обвинений с целью прикрытия своих действий со стороны страны, совершившей беспрецедентный вандализм и "культурную чистку", не нова. Армянская сторона, в конце концов, должна понять, что у подобных действий нет перспектив. Азербайджан неоднократно высказывал свое отношение к вопросу реализации независимой и объективной миссии ЮНЕСКО на освобожденных территориях и даже призывал ускорить этот процесс. В связи с заявлением официального Еревана о том, что он не возражает против осуществления этой миссии, мы надеемся, что она будет реализована в ближайшее время, и результаты политики целенаправленного уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на территории Азербайджана в течение десятилетий, будут учтены", - отмечается в сообщении МИД.