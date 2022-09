В МИД Чехии обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Чехии в Twitter.

"Чехия обеспокоена новыми боестолкновениями на армяно-азербайджанской границе, которые, к сожалению, приводят к человеческим жертвам. Никакие военные столкновения не могут принести на Южный Кавказ прочный мир. Необходимо продолжать переговоры",- отмечается в публикации.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.

Czechia is concerned with the new fighting along the - border, which regrettably is resulting in loss of lives. No military clashes can bring sustainable peace to the South Caucasus. It is essential to continue negotiations.