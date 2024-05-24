Посол Патарадзе: День независимости Азербайджана будет торжественно отмечаться в Тбилиси

Грузия и Азербайджан стратегические партнеры, я очень горжусь тем, что сегодня День независимости Грузии мы отмечаем в Азербайджане.

Грузия и Азербайджан стратегические партнеры, я очень горжусь тем, что сегодня День независимости Грузии мы отмечаем в Азербайджане.

Об этом, как передает Report, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе журналистам на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

"28 мая - День независимости Азербайджана торжественно будет отмечаться в Тбилиси. Между нашими странами сложились дружественные, братские отношения, мы стратегические партнеры. Я желаю успехов азербайджанскому народу",- сказал дипломат.

Он отметил что между Азербайджаном и Грузией развивается успешное сотрудничество по всем областям.

Посол также сообщил, что на сегодняшнем мероприятии принимают участие представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес сектора.