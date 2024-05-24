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Посол Патарадзе:  День независимости Азербайджана будет торжественно отмечаться в Тбилиси 

Посол Патарадзе:  День независимости Азербайджана будет торжественно отмечаться в Тбилиси  Грузия и Азербайджан стратегические партнеры, я очень горжусь тем, что сегодня День независимости Грузии мы отмечаем в Азербайджане.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 18:49
Посол Патарадзе:  День независимости Азербайджана будет торжественно отмечаться в Тбилиси 

Грузия и Азербайджан стратегические партнеры, я очень горжусь тем, что сегодня День независимости Грузии мы отмечаем в Азербайджане.

Об этом, как передает Report, заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе журналистам на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

"28 мая - День независимости Азербайджана торжественно будет отмечаться в Тбилиси. Между нашими странами сложились дружественные, братские отношения, мы стратегические партнеры. Я желаю успехов азербайджанскому народу",- сказал дипломат.

Он отметил что между Азербайджаном и Грузией развивается успешное сотрудничество по всем областям.

Посол также сообщил, что на сегодняшнем мероприятии принимают участие представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнес сектора.

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Версия на английском языке Ambassador Pataradze: Independence Day of Azerbaijan will be celebrated in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycanın Müstəqillik Günü Tbilisidə təntənəli şəkildə qeyd olunacaq

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