В Анкаре утвердили создание Союза коллегий адвокатов тюркского мира

В Анкаре подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркского мира.

В Анкаре подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркского мира.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов Азербайджана, документ был подписан по итогам заседания высшего уровня коллегий адвокатов стран тюркского мира.

Мероприятие в турецкой столице было организовано совместно Союзом адвокатов Турции и Коллегией адвокатов Азербайджана. В заседании также приняли участие руководство и делегации коллегий адвокатов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра.

По итогам встречи была подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркских государств. Документ также предполагает разработку устава организации и проведение дальнейших встреч.

В рамках заседания председатель президиума коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров вручил президенту Союза адвокатов Турции Эринчу Сагкану юбилейный нагрудный знак "100-летие азербайджанской адвокатуры".