О нас

В Анкаре утвердили создание Союза коллегий адвокатов тюркского мира

В Анкаре утвердили создание Союза коллегий адвокатов тюркского мира В Анкаре подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркского мира.  
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 14:24
В Анкаре утвердили создание Союза коллегий адвокатов тюркского мира

В Анкаре подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркского мира.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов Азербайджана, документ был подписан по итогам заседания высшего уровня коллегий адвокатов стран тюркского мира.

Мероприятие в турецкой столице было организовано совместно Союзом адвокатов Турции и Коллегией адвокатов Азербайджана. В заседании также приняли участие руководство и делегации коллегий адвокатов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра.

По итогам встречи была подписана декларация о намерениях по созданию Союза коллегий адвокатов тюркских государств. Документ также предполагает разработку устава организации и проведение дальнейших встреч.

В рамках заседания председатель президиума коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров вручил президенту Союза адвокатов Турции Эринчу Сагкану юбилейный нагрудный знак "100-летие азербайджанской адвокатуры".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türk dövlətlərinin vəkillər birliyi yaradılır

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi