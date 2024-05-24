Байрамов обсудил с делегацией парламента Турции текущий уровень союзнических отношений Баку и Анкары

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии парламента Турции по образованию, культуре, делам молодежи и спорту Махмутом Озерем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии парламента Турции по образованию, культуре, делам молодежи и спорту Махмутом Озерем.

Об этом сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение союзническими отношениями Азербайджана и Турции.

Отмечено, что сотрудничество между странами находится на самом высоком уровне.

Министр Байрамов подчеркнул, что взаимные визиты на разных уровнях способствуют дальнейшему укреплению отношений.

По его словам, азербайджано-турецкое сотрудничество не имеет аналогов в мире. Как результат политической воли лидеров обеих стран отношения Азербайджана и Турции сегодня достигли исторического уровня, сказал он.

Глава МИД отметил, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном, оказывала поддержку во всех сферах. Байрамов также отметил, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне имеет большое значение для всего тюркского мира.