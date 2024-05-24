О нас

Байрамов обсудил с делегацией парламента Турции текущий уровень союзнических отношений Баку и Анкары

Байрамов обсудил с делегацией парламента Турции текущий уровень союзнических отношений Баку и Анкары Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии парламента Турции по образованию, культуре, делам молодежи и спорту Махмутом Озерем.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 13:31
Байрамов обсудил с делегацией парламента Турции текущий уровень союзнических отношений Баку и Анкары

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии парламента Турции по образованию, культуре, делам молодежи и спорту Махмутом Озерем.

Об этом сообщили Report в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение союзническими отношениями Азербайджана и Турции.

Отмечено, что сотрудничество между странами находится на самом высоком уровне.

Министр Байрамов подчеркнул, что взаимные визиты на разных уровнях способствуют дальнейшему укреплению отношений.

По его словам, азербайджано-турецкое сотрудничество не имеет аналогов в мире. Как результат политической воли лидеров обеих стран отношения Азербайджана и Турции сегодня достигли исторического уровня, сказал он.

Глава МИД отметил, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном, оказывала поддержку во всех сферах. Байрамов также отметил, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне имеет большое значение для всего тюркского мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with chairman of Turkish parliament commission
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkiyə parlamentinin komissiya sədri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном
Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном
24 мая 2024 г. 13:11
Посол Украины: Ценим поддержку Азербайджана в вопросе разминирования
Посол Украины: Ценим поддержку Азербайджана в вопросе разминирования
24 мая 2024 г. 12:35
Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с агропромышленным парком Зерти в Лачыне
Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с агропромышленным парком Зерти в Лачыне
24 мая 2024 г. 11:54
Помощник президента: Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности
Помощник президента: Борьба с изменением климата является вопросом глобальной безопасности
24 мая 2024 г. 11:33
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Японии
ФотоСостоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Японии
24 мая 2024 г. 10:48
Хикмет Гаджиев: В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность
Хикмет Гаджиев: В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность
24 мая 2024 г. 10:40
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села
Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села
24 мая 2024 г. 09:46
Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур
Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур
24 мая 2024 г. 08:18
Посольство Азербайджана в Ватикане организовало официальный прием по случаю Дня независимости
ФотоПосольство Азербайджана в Ватикане организовало официальный прием по случаю Дня независимости
23 мая 2024 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi