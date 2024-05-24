Ян Борг: Достижение устойчивого мира между Баку и Ереваном остается главным приоритетом для ОБСЕ

В ходе визитов в Ереван и Баку исполняющий обязанности председателя ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг выслушал позиции сторон с целью получения информации о перспективах мира, различных вопросах безопасности и гуманитарных проблемах.

В ходе визитов в Ереван и Баку исполняющий обязанности председателя ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг выслушал позиции сторон с целью получения информации о перспективах мира, различных вопросах безопасности и гуманитарных проблемах.

В интервью Report председатель ОБСЕ сказал, что открыто заявил сторонам, что достижение устойчивого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам всех сторон и остается главным приоритетом для ОБСЕ:

"Из обсуждений, которые я провел в обеих столицах, я пришел к выводу, что прогресс налицо, и я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что всеобъемлющее соглашение находится в пределах досягаемости. Такие процессы сложны и требуют времени. Мы не должны оказывать излишнее давление на участников переговоров, устанавливая сроки. Главное - это качество и устойчивость мирного соглашения. Нам нужны прагматизм, реализм и подлинная политическая воля к достижению мира и безопасности".

Полная версия интервью доступна по ссылке.