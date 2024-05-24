В Азербайджан из РФ экстрадировали находившихся в розыске трех граждан

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну троих граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечила экстрадицию в страну троих граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запросы об экстрадиции в страну граждан Азербайджана Турала Джалил оглу Адилова, Мамедбагира Гарсалан оглу Сафарова и Огтая Сабир оглу Агаева.

Т.Адилов обвиняется в Азербайджане в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, М.Сафаров - в организации незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотических средств в крупном размере, О.Агаев - в растрате и хищении путем причинения крупного ущерба. Они были объявлены в международный розыск.