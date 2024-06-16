Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 16 июня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
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Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ со священным праздником Гурбан.
Выразив признательность за внимание и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия.
В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень.
Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.
Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.