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Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 16 июня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
16 июня 2024 г. 14:14
Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 16 июня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ со священным праздником Гурбан.

Выразив признательность за внимание и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.

Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.

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Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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