Между МВД Азербайджана и Молдовы подписано соглашение о сотрудничестве

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром внутренних дел Молдовы Адрианом Эфросом встретилась с министром внутренних дел генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым.

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром внутренних дел Молдовы Адрианом Эфросом встретилась с министром внутренних дел генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

На встрече Вилаят Эйвазов с удовлетворением отметил, что связи между Молдовой и Азербайджаном углубляются.

В рамках встречи было подписано "Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Молдова".

Гости также посетили N-скую воинскую часть внутренних войск МВД, службы "102" и "Безопасный город", где ознакомились с деятельностью этих ведомств.