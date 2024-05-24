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Между МВД Азербайджана и Молдовы подписано соглашение о сотрудничестве

Между МВД Азербайджана и Молдовы подписано соглашение о сотрудничестве Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром внутренних дел Молдовы Адрианом Эфросом встретилась с министром внутренних дел генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 16:49
Между МВД Азербайджана и Молдовы подписано соглашение о сотрудничестве

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром внутренних дел Молдовы Адрианом Эфросом встретилась с министром внутренних дел генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

На встрече Вилаят Эйвазов с удовлетворением отметил, что связи между Молдовой и Азербайджаном углубляются.

В рамках встречи было подписано "Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Молдова".

Гости также посетили N-скую воинскую часть внутренних войск МВД, службы "102" и "Безопасный город", где ознакомились с деятельностью этих ведомств.

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Версия на английском языке ФотоInterior ministers of Azerbaijan and Moldova ink agreement on cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Moldova DİN-ləri əməkdaşlığa dair saziş imzalayıblar

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