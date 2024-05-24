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Гендиректор: Венгерская технология контроля за качеством воды может быть применена в Азербайджане

Гендиректор: Венгерская технология контроля за качеством воды может быть применена в Азербайджане Венгрия обладает высокими технологиями, которые контролируют потери и качество источников питьевой воды. Их можно внедрить в Азербайджане и Турции.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 17:53
Гендиректор: Венгерская технология контроля за качеством воды может быть применена в Азербайджане

Венгрия обладает высокими технологиями, которые контролируют потери и качество источников питьевой воды. Их можно внедрить в Азербайджане и Турции.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный директор Венгерского агентства по продвижению экспорта (HEPA) Ялчын Орхан.

По его словам, азербайджанские и венгерские компании могут реализовать много совместных проектов.

"В настоящее время во всем мире существуют проблемы с качеством питьевой воды. От источника воды до пунктов назначения теряется 45% питьевой воды. Венгрия нашла решение этой проблемы. Представьте, что ежедневный мониторинг всех водопроводных сетей огромного Будапешта, качества и количества воды находится под контролем одного человека, ответственного за эту область. Проблема обнаруживается на мониторе и быстро решается с помощью высоких технологий. Насколько мне известно, в Турции и Азербайджане также есть проблема потерь питьевой воды на пути от источника к потребителю. В связи с этим возможна реализация совместных проектов между венгерской, турецкой и азербайджанской компаниями”, - сказал глава агентства.

Он отметил, что в 2025 году будет подписано новое соглашение между Министерством торговли Венгрии и HEPA о сотрудничестве с компаниями стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

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Версия на английском языке General director: Hungarian water quality control technology can be applied in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Baş direktor: Macarıstanın içməli suyun keyfiyyətinə nəzarət edən texnologiyasını Azərbaycanda da tətbiq etmək olar

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