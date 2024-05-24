Действующий председатель ОБСЕ: Осознаем критическую необходимость очистки от мин Карабаха

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг 13-15 мая в рамках визита на Южный Кавказ встретился с официальными лицами Армении, Азербайджана и Грузии и провел переговоры по

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг 13-15 мая в рамках визита на Южный Кавказ встретился с официальными лицами Армении, Азербайджана и Грузии и провел переговоры по ряду вопросов.

В ходе встреч в Баку и Ереване особо подчеркнул, что достижение долгосрочного и устойчивого мира между Баку и Ереваном является приоритетом организации.

Ян Борг в ходе регионального визита ответил на вопросы Report о ходе дискуссий в Азербайджане и Армении, а также по другим вопросам:

- Вы встречались с официальными лицами Азербайджана и Армении. Считаете ли вы, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть подписано до конца этого года?

- Мои визиты в Ереван и Баку были посвящены двум аспектам. Во-первых, мы обменялись мнениями о вызовах, с которыми в настоящее время сталкивается ОБСЕ. С другой стороны, я больше слушал, чтобы получить представление о ходе переговоров, о перспективах мира и вопросах безопасности и проблемах в гуманитарной сфере.

Я дал понять, что достижение устойчивого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам всех сторон и остается главным приоритетом для ОБСЕ.

Очевидно, что прогресс налицо, и я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что всеобъемлющее соглашение находится в пределах досягаемости.

Такие процессы сложны и требуют времени. Мы не должны оказывать излишнее давление на участников переговоров, устанавливая сроки. Главное - это качество и устойчивость мирного соглашения. Нам нужны прагматизм, реализм и подлинная политическая воля к достижению мира и безопасности.

- Вы заявили, что ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Каков будет вклад ОБСЕ? Была ли выдвинута какая-либо инициатива с вашей стороны?

- Одной из сильных сторон ОБСЕ является широкий спектр инструментов, опыт и уроки, извлеченные из других конфликтов, а также сильный упор на укрепление доверия.

Кроме того, у ОБСЕ есть опыт в вопросах постконфликтного восстановления, диалога и примирения. Эти инструменты можно адаптировать и использовать гибко. Они позволяют нам точно реагировать на потребности, возникающие после достижения мирного соглашения.

Также очевидно, что нам необходимо согласие всех участников, и чем сильнее будет мандат ОБСЕ, тем сильнее будет поддержка со стороны других государств-участников.

Тем временем Мальта, как действующий председатель ОБСЕ, будет продолжать поддерживать все прагматичные подходы, приносящие ощутимые результаты в деле нормализации двусторонних отношений, особенно усилия, направленные на облегчение человеческих страданий и построение лучшего будущего для людей.

- Азербайджан и Армения начали процесс делимитации. Как Вы оцениваете данное событие?

- Я неоднократно публично приветствовал прогресс, достигнутый к настоящему времени в деле делимитации границ. Это многообещающее развитие событий должно придать положительный импульс двусторонним переговорам.

Мальта поддерживает это и призывает к конструктивному продолжению процесса по делимитации оставшихся участков границы. Я надеюсь, что этот процесс будет активно продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Наша общая цель ясна: обеспечить прочное и устойчивое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

- Затрагивали ли вы в ходе переговоров с армянскими официальными лицами карты минных полей и возможность их передачи Азербайджану?

- Мы осознаем критическую важность решения проблемы наземных мин и связанных с этим опасностей. Решение проблем затронутых конфликтом сообществ является ключевым элементом деятельности ОБСЕ. Важно повышение осведомленности и наращивание потенциала для восстановления безопасной среды.

Стоит отметить, что многие государства-участники ОБСЕ уже оказывают двустороннюю помощь Азербайджану для смягчения этой проблемы и будут продолжать это делать.

- Каковы основные направления повестки двустороннего сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ на сегодняшний день и с какими вызовами ОБСЕ сталкивается в нашем регионе?

- ОБСЕ давно сотрудничает с Азербайджаном, поддерживая Баку в выполнении его обязательств по всем измерениям безопасности. Это включает проекты, связанные, в частности, со связностью, изменением климата и безопасностью.

Будучи организацией, обеспечивающей всеобъемлющую безопасность, мы считаем себя важным партнером Азербайджана и в других областях, включая межпарламентские связи. Мы будем и впредь приветствовать все инициативы, направленные на укрепление этих сфер сотрудничества, и готовы делать больше в интересах мира и безопасности страны и всего региона.

- Президент Ильхам Алиев заявил, что настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.

- Как председатель ОБСЕ, мы всегда должны принимать во внимание видение всех государств-участников. В этом суть организации, основанной на консенсусе. Это касается и структур ОБСЕ на Южном Кавказе, их мандатов, их возможного закрытия или преобразования.

Для меня важна способность нашей организации добиваться результатов на местах, особенно для наиболее уязвимых слоев населения.

- Будет ли ОБСЕ сотрудничать с Азербайджаном в рамках COP29? Как может выглядеть это сотрудничество?

- У нас есть широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в этом вопросе. ОБСЕ и Азербайджан уже сотрудничают в области экологии и изменения климата. Мы приветствуем активное участие Азербайджана в проекте по климату и безопасности, который способствует трансграничному сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией, например, по снижению риска лесных пожаров, в целях повышения устойчивости к изменению климата.

Поскольку Азербайджан готовится принять у себя COP29, существует возможность для дальнейшего углубления этого сотрудничества и развития содержательных дискуссий о взаимосвязи между изменением климата и безопасностью. Эти дискуссии могут быть весьма полезными и согласовываться с текущими обсуждениями в рамках ОБСЕ по этому важнейшему аспекту.