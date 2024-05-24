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Посол Франции в Азербайджане: Мне хотелось увидеть достижения в Лачыне

Посол Франции в Азербайджане: Мне хотелось увидеть достижения в Лачыне Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поделилась впечатлениями от поездки в Лачын в рамках визита представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 17:26
Посол Франции в Азербайджане: Мне хотелось увидеть достижения в Лачыне

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поделилась впечатлениями от поездки в Лачын в рамках визита представителей аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Дипломат заявила Report, что это первый ее визит в Лачын.

"Это мой первый визит в Лачын. Сегодня проходит мероприятие, посвященное COP29, и я думаю, что это хорошая возможность узнать больше о приоритетах председательства Азербайджана в COP29. Поездка позволила нам получить больше информации о восстановлении этого региона в рамках проектов возобновляемых источников энергии, туризма и сельского хозяйства", - отметила Буайон.

Дипломат также поделилась впечатлениями от результатов реставрации и строительства в Лачыне, отметив красоту этих мест: "В Лачыне нет таких разрушений, как в Агдаме и других регионах, и мне было интересно увидеть, каких успехов удалось достичь после начала здесь реставрационных работ".

Говоря о сотрудничестве в рамках COP29, посол Франции отметила, что президент COP29 совершил визит в Париж неделю назад. "COP29 - это глобальное событие, и мы должны поддержать его успехи ради будущего мира и наших детей", - заключила она.

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Версия на английском языке French ambassador to Azerbaijan: It was interesting to see achievements in Lachin
Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycandakı səfiri: Laçında hansı nailiyyətlərin əldə olunduğunu görmək maraqlı idi

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