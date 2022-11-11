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МИД Азербайджана рассчитывает, что во Франции обратят внимание на петицию азербайджанцев

МИД Азербайджана рассчитывает, что во Франции обратят внимание на петицию азербайджанцев Азербайджан рассчитывает, что французские парламентарии, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению, обратят внимание на обращение азербайджанцев, которое демонстрирует их оправданное недовольство.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 15:32
МИД Азербайджана рассчитывает, что во Франции обратят внимание на петицию азербайджанцев

Азербайджан рассчитывает, что французские парламентарии, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению, обратят внимание на обращение азербайджанцев, которое демонстрирует их оправданное недовольство.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя петицию азербайджанцев в ответ на проармянский проект резолюции Сената Франции, размещенную на сайте петиций Mesopinions.

"Как видите, эта инициатива, выдвинутая группой наших соотечественников на публичной основе в знак протеста против несправедливости в отношении нашей страны, за короткий период времени получила широкую поддержку. Согласно информации, не только азербайджанцы во Франции, но и наши соотечественники, проживающие в ряде других зарубежных стран, поддержали эту инициативу своими подписями. Эти шаги являются примером солидарности и сплоченности наших соотечественников. Примечательно, что эта петиция привлекла значительно большую поддержку по сравнению с другими, размещенными на упомянутом портале. Однако, по сравнению с петициями с меньшим количеством голосов и меньшей значимостью, на эту петицию азербайджанцев до сих пор нет реакции со стороны Франции. Рассчитываем, что французские парламентарии, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению, обратят внимание на обращение наших соотечественников, которое демонстрирует их оправданное недовольство", - сказал он.

Отметим, что вышеупомянутая петиция на сайте Mesopinions набрала уже около 110 тысяч подписей.

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Версия на английском языке MFA: Baku expects French parliamentarians to reconsider appeal causing Azerbaijanis' rightful discontent
Версия на азербайджанском языке XİN: "Fransa parlamentarilərinin soydaşlarımızın haqlı narazılıqlarına səbəb olan müraciətlərinə diqqət yetirəcəyini gözləyirik"

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