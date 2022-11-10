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Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных

Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных Менее чем за месяц число подписавших петицию составило более 104 тысяч человек
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 15:05
Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных

Петиция азербайджанцев в ответ на проармянский проект резолюции Сената Франции вошла в пятерку самых резонансных по зарубежным темам, размещенных на сайте петиций Mesopinions.

Как передает Report, менее чем за месяц число подписавших петицию составило более 104 тысяч человек.

В октябре группа азербайджанцев составила обращение к Сенату и народу Франции, разместив его на сайте Mesopinions. Петиция - реакция азербайджанцев на проект резолюции Сената, голосование по которому назначено на 15 ноября.

Составители петиции отмечали, что проект резолюции представляет абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта, а его авторы отстаивают интересы только армянской стороны. "Постарайтесь заметить и понять годы боли, чувства утраты и стремления не только одной из сторон конфликта. Азербайджанцы имеют не меньше прав, они заслуживают не меньшего понимания и сострадания. Только таким образом Франция сможет внести оптимальный вклад в достижение долгожданного мира между этими двумя народами", - отмечается в петиции.

Хоть СМИ Франции и решили не освещать данную петицию, однако о ней говорили СМИ Турции, Казахстана, Узбекистана, Украины, Польши и Израиля.

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Версия на английском языке Petition of Azerbaijanis to Senate of France becomes one of most resonant
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların Fransa Senatı üçün petisiyası ən çox rezonans doğuran müraciətlərdən birinə çevrilib

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