Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных

Менее чем за месяц число подписавших петицию составило более 104 тысяч человек

Петиция азербайджанцев в ответ на проармянский проект резолюции Сената Франции вошла в пятерку самых резонансных по зарубежным темам, размещенных на сайте петиций Mesopinions.

Как передает Report, менее чем за месяц число подписавших петицию составило более 104 тысяч человек.

В октябре группа азербайджанцев составила обращение к Сенату и народу Франции, разместив его на сайте Mesopinions. Петиция - реакция азербайджанцев на проект резолюции Сената, голосование по которому назначено на 15 ноября.

Составители петиции отмечали, что проект резолюции представляет абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта, а его авторы отстаивают интересы только армянской стороны. "Постарайтесь заметить и понять годы боли, чувства утраты и стремления не только одной из сторон конфликта. Азербайджанцы имеют не меньше прав, они заслуживают не меньшего понимания и сострадания. Только таким образом Франция сможет внести оптимальный вклад в достижение долгожданного мира между этими двумя народами", - отмечается в петиции.

Хоть СМИ Франции и решили не освещать данную петицию, однако о ней говорили СМИ Турции, Казахстана, Узбекистана, Украины, Польши и Израиля.