МИД Азербайджана поприветствовал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем встречу на высшем уровне между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой".

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

"Надеемся, что консультации будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове", - отметил Х.Гаджиев.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились cегодня в приграничном пункте Пханмунджом на саммите. По итогам встречи подписана декларация, согласно которой стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также лидеры договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова и возобновлении диалога во всех областях.