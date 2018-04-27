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    МИД Азербайджана поприветствовал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

    Хикмет Гаджиев: Надеемся, что консультации будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове© Report

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем встречу на высшем уровне между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой". 

    Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

    "Надеемся, что консультации будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове", - отметил Х.Гаджиев. 

    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились cегодня в приграничном пункте Пханмунджом на саммите. По итогам встречи подписана декларация, согласно которой стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также лидеры договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова и возобновлении диалога во всех областях. 

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