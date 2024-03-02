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МИД Азербайджана и Ирака провели консульские консультации

МИД Азербайджана и Ирака провели консульские консультации 1 марта в Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 10:57
МИД Азербайджана и Ирака провели консульские консультации

1 марта в Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

На консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а иракскую делегацию - начальник консульского управления Министерства иностранных дел Республики Ирак Ахмед Али Амин Аль-Сади.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможность цифровизации консульских услуг.

Делегации достигли договоренности о проведении очередных консультаций в текущем году в городе Багдаде.

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Версия на английском языке ФотоFMs of Azerbaijan and Iraq hold consular consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla İraq konsulluq məsləhətləşmələri aparıb

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