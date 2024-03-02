МИД Азербайджана и Ирака провели консульские консультации

1 марта в Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
На консультациях азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а иракскую делегацию - начальник консульского управления Министерства иностранных дел Республики Ирак Ахмед Али Амин Аль-Сади.
В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в консульской сфере, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможность цифровизации консульских услуг.
Делегации достигли договоренности о проведении очередных консультаций в текущем году в городе Багдаде.