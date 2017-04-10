МИД: Азербайджан не признает результаты проведенных в Южной Осетии референдума и выборов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление с связи с проведенными в Южной Осетии непризнанными выборами и референдумом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Азербайджан не признает независимость Южной Осетии и результаты проведенных там 9 апреля незаконных выборов и референдума.

"Министерство иностранных дел Азербайджана верит, что необходимо продолжать переговоры для решения вопроса с Южной Осетией в соответствии с нормами и принципами международного права", – отмечается в заявлении.