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    МИД: Азербайджан не признает результаты проведенных в Южной Осетии референдума и выборов

    Необходимо продолжать переговоры для решения вопроса с Южной Осетией в соответствии с нормами и принципами международного права

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление с связи с проведенными в Южной Осетии непризнанными выборами и референдумом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Азербайджан не признает независимость Южной Осетии и результаты проведенных там 9 апреля незаконных выборов и референдума.

    "Министерство иностранных дел Азербайджана верит, что необходимо продолжать переговоры для решения вопроса с Южной Осетией в соответствии с нормами и принципами международного права", – отмечается в заявлении.

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