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Марков: Мир увидел, как силен Азербайджан

Марков: Мир увидел, как силен Азербайджан Победа во Второй карабахской войне показала всему миру, как силен Азербайджан.
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 16:08
Марков: Мир увидел, как силен Азербайджан
Сергей Марков

Победа во Второй карабахской войне показала всему миру, как силен Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков в ходе круглого стола в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

По словам политолога, в Азербайджане создана сильная политическая и экономическая система.

"Весь мир увидел, как силен Азербайджан, и что страна ведет очень грамотную и стратегическую политику", - добавил С. Марков.

По его словам, подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление помогло Армении спасти жизни своих военнослужащих: "Мы рады, что Россия смогла посодействовать прекращению войны. Армении этот договор очень выгоден: эти земли все равно для них были потеряны, но благодаря этому договору, Армения смогла сохранить тысячи жизней своих солдат".

Как отметил Марков, следующим этапом станет разблокировка транспортных коммуникаций в регионе, а также возрождение Карабаха.

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Версия на английском языке Markov: World saw how strong Azerbaijan is

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