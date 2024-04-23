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Мамедов: Армения выдавала подстрекающие к ненависти фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские

Мамедов: Армения выдавала подстрекающие к ненависти фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские Армения создавала фейковые аккаунты в соцсетях, которые якобы транслировали азербайджанские разжигающие ненависть к армянам высказывания.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 13:16
Мамедов: Армения выдавала подстрекающие к ненависти фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские

Армения создавала фейковые аккаунты в соцсетях, которые якобы принадлежали азербайджанским пользователям. Посредством их транслировались разжигающие ненависть высказывания.

Как передает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе первого раунда устных аргументов азербайджанской стороны в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"В 2021 году Twitter выявил более 30 аккаунтов, связанных с правительством Армении, которые либо распространяли разжигающие ненависть к азербайджанцам высказывания, либо были фейковыми, якобы принадлежащими азербайджанским пользователям и выражающими ненависть к армянам", - сказал он.

Мамедов отметил, что официальный представитель Армении в ходе слушаний заявил, что Азербайджан не в состоянии представить какие-либо видеодоказательства расовых преступлений Армении.

"Это, опять же, явная ложь. Вопреки утверждению представителя Армении, только к иску Азербайджана было приложено не менее 17 видеозаписей, демонстрирующих ужасающие зверства, совершенные против азербайджанцев. Поэтому иск Азербайджана против Армении явно подпадает под юрисдикцию конвенции по существу,"- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: Ermənistan sosial şəbəkələrdə nifrət nitqinin yayıldığı saxta hesabları azərbaycanlıların hesabları kimi təqdim edib
Версия на английском языке Mammadov: Armenia passed off fake accounts inciting hatred on social networks as Azerbaijani ones

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