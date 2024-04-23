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Мамедов: Обращение Азербайджана в Международный суд относится к сути CERD в отличие от иска Армении

Мамедов: Обращение Азербайджана в Международный суд относится к сути CERD в отличие от иска Армении Обращение Азербайджана в Международный суд ООН по делу о о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации касается самой сути конвенции в отличие от Армении.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 12:40
Мамедов: Обращение Азербайджана в Международный суд относится к сути CERD в отличие от иска Армении

Обращение Азербайджана в Международный суд ООН по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)касается самой сути этого документа в отличие от иска Армении, поданного на том же основании.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе первого раунда устных аргументов азербайджанской стороны в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) сегодня.

"На прошлой неделе Азербайджан объяснил, что иск армянской стороны не соответствует юрисдикции Международного суда, потому что Армения поспешила с иском, не дав шанса переговорам, или в значительной степени потому, что она неправильно использовала данную конвенцию в попытке представить суду другие обвинения, связанные с вооруженным конфликтом", - сказал он.

По словам Мамедова, обращение Азербайджана касается самой сути Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, так как затрагивает вопрос 30-летней этнической чистки и связанное с этим уничтожение Арменией культурного и исторического наследия азербайджанского населения на бывших оккупированных территориях.

"Армения осуществляла системную кампанию по изгнанию азербайджанского населения из мест проживания исконного происхождения с целью создания моноэтнического армянского населения на этом месте. Факты и доказательства, представленные Азербайджаном относительно целенаправленного размещения мин и экологическим преступлениям являются лишь частью этой системной и расово мотивированной кампании", - добавил замминистра.

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Версия на английском языке Mammadov: Azerbaijan’s appeal to Int’l Court relates to essence of CERD, unlike Armenia’s claim
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: Azərbaycan BƏM-də Ermənistanın iddialarının rədd ediləcəyinə əmindir

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