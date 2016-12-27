Мамедъяров: С начала 2017 года планируется приступить к интенсивным переговорам между Азербайджаном и ЕС

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, в связи с чем на состоявшемся в мае 2015 года в Риге саммите стран-участниц «Восточного партнерства» представил Европейскому Союзу проект «Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом». Совет Европейского Союза уже выдал мандат для начала официальных переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом по указанному проекту соглашения. Считаем, что новый документ создаст правовую базу для того, чтобы поднять двусторонние связи до уровня стратегического партнерства и обеспечить всестороннее развитие сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью АЗЕРТАДЖ.

По его словам, в настоящее время формируется состав делегаций сторон по подготовке соглашения и с начала 2017 года планируется приступить к интенсивным переговорам.

"Азербайджан наладил тесное и выгодное сотрудничество с Европейским Союзом во многих областях, представляющих взаимный интерес", заявил министр, отметив, что одним из основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом составляет энергетический диалог. По его словам, как и во всех сферах, "большие перспективы для развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом имеются также в области энергетической безопасности".

Как отметил глава МИД, находившийся в 2015 году с визитом в Азербайджане президент Европейского Союза Дональд Туск, еще раз излагая позицию ЕС, отметил, что ЕС поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Азербайджана. "Мы высоко оцениваем то, что на состоявшейся в этом году совместной пресс-конференции в ходе визита верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Азербайджан она открыто заявила о поддержке Европейским Союзом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В недавно принятой Глобальной стратегии Европейского Союза также подчеркивается, что обеспечение территориальной целостности, суверенитета, независимости и неприкосновенности границ государств составляет основу европейского миропорядка, и отмечается, что данные принципы распространяются на все государства в пределах Европейского Союза и за пределами его границ".