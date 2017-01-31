Мамедъяров: Отношения между Азербайджаном и Катаром последовательно развиваются

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Катаром последовательно развиваются. С политической точки зрения наши позиции на международной арене совпадают".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани.

Э. Мамедъяров также сообщил, что в ходе встречи стороны обсудили и нагорно-карабахское урегулирование.

Глава МИД напомнил о намерении Азербайджана еще больше развить отношения с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива: "Мы планируем летом провести совместное заседание с этими странами".

Министр отметил, что на встрече были также обсуждены вопросы экономики: "Сегодня состоится также заседание межправкомиссии. Мы имеем планы по развитию экономических связей. Мы обсудили ход реализации проектов ТАР, TANAP, Южного Газового Коридора".

Азербайджанский министр добавил, что стороны обсудили также вопросы cотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма. В частности, Э. Мамедъяров выразил заинтересованность в увеличении авиарейсов между двумя странами.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что между странами есть широкие возможности для экономического сотрудничества. По его словам, ведется работа по организации визита президента Азербайджана в Доху, в ходе которого возможно будет обсудить пути развития экономических отношений.

В свою очередь глава МИД Катара шейх Мухаммад бин Абдуррахман Аль-Тани также выразил интерес в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Говоря о сотрудничестве в сфере туризма, министр сказал, что стороны в ходе встречи обсудили вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран, а также сотрудничество в сфере образования, в частности обмена студентами.