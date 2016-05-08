​Лукашенко поздравил президента Азербайджана с Днем Победы

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Победы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Белорисии.

В сообщении говорится, что в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне глава белорусского государства направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Грузии Гиорги Маргвелашвили, Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, Президенту Молдовы Николаю Тимофти, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Исламу Каримову и Президенту Украины Петру Порошенко.