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Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана

Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоза направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 12:29
Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"От имени правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о намерении укреплять прекрасные дружественные отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrika lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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