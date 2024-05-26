Лидер ЮАР поздравил президента Азербайджана

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоза направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"От имени правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты - 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о намерении укреплять прекрасные дружественные отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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