Лидер Мальты поздравила президента Азербайджана

Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От имени народа Мальты и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

С момента установления дипломатических отношений в 1995 году прочные дружественные отношения между нашими странами, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, еще больше укрепились. Уверена, что, несмотря на большое географическое расстояние между нашими странами, Республика Мальта и Азербайджанская Республика и впредь будут поддерживать укрепление двустороннего сотрудничества. В то время, когда мы приближаемся к 30-летию установления отношений между нашими странами, это приобретает еще большее значение.

Мальта с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Азербайджаном посредством таких рамок регионального диалога, как Восточное партнерство. Оно остается уникальной структурой для более тесного конструктивного взаимодействия между Европейским Союзом и его восточными партнерами, в том числе Азербайджанской Республикой.

В то время, когда международное сообщество сталкивается с важными вызовами, влияющими на весь мир, Республика Мальта решительно поддерживает многосторонние и глобальные решения. Как избранный член Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы Мальта остается приверженной обеспечению международного мира и безопасности с целью отстаивания ценностей многосторонности. Поэтому важно, чтобы мы активно продолжали наши усилия для укрепления политического доверия между странами и демонстрации воли с целью решения вопросов, вызывающих общий интерес. В такой период Мальта верит, что глобальные проблемы требуют глобальных решений.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а Вашей стране – постоянного мира, прогресса и процветания".