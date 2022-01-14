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Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами

Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами Идея формата 3+3 была активно поддержана нами, когда ее предложил президент Алиев.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 13:52
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
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Идея формата 3+3 была активно поддержана нами, когда ее предложил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

"Усилия по нормализации турецко-армянских отношений способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать условия для того, что сохраняющиеся еще политические проблемы решались гораздо более активно и плодотворно путем, в том числе, развития экономического и иного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа и тремя их соседями: России, Турции и Ирана",- подчеркнул он.

По его словам, начатые в формате 3+3 процессы гораздо более значимы, поскольку обсуждаются перспективы развития всего региона.

Лавров отметил, что участие Грузии в переговорах в формате "3 + 3" выгодно этой стране и никак не ущемляет ее интересы. "Поскольку Грузия разорвала дипотношения с нами, у нас меньше возможностей взаимодействия. Мы обращались к другим участникам формата с просьбой, чтобы объяснили нашим грузинским соседям выгодность подключения к этому формату, которое их ни к чему не обязывает касательно их политических позиций", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, сделает ли что-то Россия для присоединения Грузии к формату.

По словам Лаврова, Грузия могла бы подключиться к этим переговорам без предварительных условий. Он заверил, что в формате будут обсуждаться "исключительно только темы, представляющие интерес для всех участников".

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "İlham Əliyev 3+3 formatını irəli sürəndə, bu ideyanı fəal şəkildə dəstəklədik”
Версия на английском языке Lavrov: Russia actively supported 3+3 format proposed by Azerbaijani President

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