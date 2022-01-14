О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации границы

Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации границы Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
14 января 2022 г. 13:43
Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации границы

Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

"В Сочи была договоренность принципиальная, и даже была выражена надежда в ходе общения с прессой, что комиссия будет создана до конца 2021 года... Вчера я общался с армянским коллегой, у которого появились новые предложения, мы их передаем в Баку. Будем смотреть как сделать так, чтобы она заработала как можно раньше", - заявил Лавров.

По его словам, Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между странами.

"Это сугубо двухсторонний вопрос, который мы уже почти год предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации и предлагая себя как консультантов в этой комиссии, учитывая, что российский генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского союза и изменения в нем административных границ и границ между союзными республиками", - сказал министр.

При этом он отметил, что, чтобы cоздать комиссию, нужно прежде всего договорится об условиях: "Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождения".

"Наша позиция простая: надо садится и в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются несогласованными", - подчеркнул он.

При этом, комментируя вопрос о реакции Азербайджана и Турции на введение войск ОДКБ в Казахстан, Лавров сказал, что "Не видел никакой нервной реакции официальных лиц Баку и Анкары против действий ОДКБ в Казахстане".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi