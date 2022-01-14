Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации границы

Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией.

Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

"В Сочи была договоренность принципиальная, и даже была выражена надежда в ходе общения с прессой, что комиссия будет создана до конца 2021 года... Вчера я общался с армянским коллегой, у которого появились новые предложения, мы их передаем в Баку. Будем смотреть как сделать так, чтобы она заработала как можно раньше", - заявил Лавров.

По его словам, Россия выступает за скорейшую делимитацию границы между странами.

"Это сугубо двухсторонний вопрос, который мы уже почти год предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации и предлагая себя как консультантов в этой комиссии, учитывая, что российский генштаб и прочие структуры обладают картами, отражающими различные этапы формирования Советского союза и изменения в нем административных границ и границ между союзными республиками", - сказал министр.

При этом он отметил, что, чтобы cоздать комиссию, нужно прежде всего договорится об условиях: "Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождения".

"Наша позиция простая: надо садится и в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются несогласованными", - подчеркнул он.

При этом, комментируя вопрос о реакции Азербайджана и Турции на введение войск ОДКБ в Казахстан, Лавров сказал, что "Не видел никакой нервной реакции официальных лиц Баку и Анкары против действий ОДКБ в Казахстане".