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    Сборная Англии нанесла Хорватии крупнейшее поражение в ее истории

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 22:11
    Сборная Англии нанесла Хорватии крупнейшее поражение в ее истории

    Сборная Англии разгромила команду Хорватии со счетом 0:7 в гостевом матче Лиги наций.

    Как сообщает Report, на встрече в Риеке Гарри Кейн оформил дубль (8-я и 53-я мин.), Джуд Беллингем отличился на 21-й, Энтони Гордон - на 39-й, Морган Роджерс - на 87-й минутах, Букайо Сака также стал автором дубля (45-я и 68-я мин.).

    Встреча прошла в закрытом формате в связи с беспорядками, устроенными ранее хорватскими болельщиками во время матча Лиги наций против Франции в марте 2025 года.

    Последний раз сборная Англии со счетом 7:0 обыграла Северную Македонию в отборе на Евро в июне 2023 года. Против Хорватии Англия провела 14-й матч (девять побед, две ничьи, три поражения), крупнее чем 2:0 англичане раньше не побеждали этого соперника. В целом Хорватия потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

    Англичане набрали шесть очков в трех матчах и занимают второе место в группе 3. Хорваты с тремя очками расположились на третьей строчке.

    В следующем матче Англия 6 октября примет Чехию, Хорватия в тот же день дома сыграет с Испанией.

    Лига наций УЕФА Англия Хорватия
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