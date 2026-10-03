İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıb

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 23:28
    İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıb

    Futbol üzrə İngiltərə yığması Millətlər Liqasının səfər matçında Xorvatiya komandasını 0:7 hesabı ilə darmadağın edib.

    "Report" xəbər verir ki, Riyekadakı görüşdə Harri Keyn dubl rəsmiləşdirib (8-ci və 53-cü dəq.), Cud Bellinqem 21-ci, Entoni Qordon 39-cu, Morqan Rocers 87-ci dəqiqələrdə fərqlənib, Bukayo Saka da dubl müəllifi olub (45-ci və 68-ci dəq.).

    Görüş 2025-ci ilin martında Millətlər Liqasının Fransaya qarşı matç zamanı xorvatiyalı azarkeşlərin törətdikləri iğtişaşlarla əlaqədar qapalı formatda keçirilib.

    İngiltərə yığması sonuncu dəfə 2023-cü ilin iyununda Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyanı 7:0 hesabı ilə məğlub edib. İngiltərə Xorvatiyaya qarşı 14-cü matçını keçirib (doqquz qələbə, iki heç-heçə, üç məğlubiyyət), ingilislər daha əvvəl bu rəqibə 2:0-dan böyük hesabla qalib gəlməyiblər. Ümumilikdə Xorvatiya öz tarixindəki ən böyük məğlubiyyətə uğrayıb.

    İngilislər üç matçda altı xal toplayıblar və 3-cü qrupda ikinci yerdədirlər. Xorvatlar üç xalla üçüncü pillədə qərarlaşıblar.

    Növbəti matçda İngiltərə oktyabrın 6-da Çexiyanı qəbul edəcək, Xorvatiya isə həmin gün evdə İspaniya ilə oynayacaq.

    UEFA Millətlər Liqası İngiltərə millisi Xorvatiya millisi Harri Keyn Bukayo Saka Cud Bellinqem
    Сборная Англии нанесла Хорватии крупнейшее поражение в ее истории
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:28

    İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıb

    Futbol
    23:15
    Video

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Alman Birliyi Günü ilə bağlı tədbirlərə qatılıb

    Xarici siyasət
    22:57

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ qarşısında öhdəliklərinin 90 faizini yerinə yetirib

    Region
    22:49

    Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək

    Region
    22:34
    Foto

    Azərbaycanlı modellər "Fashion Culture Day in Paris"də çıxış ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    22:17

    ABŞ Meksika ilə sərhədə 500-ə yaxın hərbçi yerləşdirib

    Digər ölkələr
    21:56
    Foto

    "Turan Tovuz" yoldaşlıq oyununda "Fənərbağça"ya məğlub olub

    Futbol
    21:44

    Yəmənin Hərbi Hava Qüvvələri Sənada husilərin iki raket qurğusunu məhv edib

    Digər ölkələr
    21:26
    Foto

    Bakıda üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku başa çatıb, Anastasiya Qnusina Azərbaycan rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti